В платье, блестящем жакете и роскошных украшениях: 89-летняя Джоан Коллинз в эффектном образе пришла на премию

Звезда сериала "Династия" пришла на ивент в излюбленном изысканном стиле — в образе total black.

Джоан Коллинз посетила церемонию награждения премии Goldene Sonne Award 2023, которая прошла в немецком городе Калькар.

Актриса, как всегда, выглядела элегантно и изысканно. На Джоан было черное вечернее платье до пола, сверху которого она надела черный жакет с блестящей бахромой. Лук звезда дополнила черными атласными перчатками, которые украсила широкими браслетами с камнями и массивным кольцом с жемчугом.

Джоан Коллинз / Фото: Getty Images

В ушах у Коллинз были роскошные бриллиантовые серьги, а на шее – широкое драгоценное колье.

Актриса завершила лук прической с локонами и насыщенным макияжем с красной помадой и фиолетовыми тенями.

Напомним, Джоан попала в объективы папарацци на улицах Лондона. На Коллинз было широкое полупальто с меховыми манжетами и воротником, прямые брюки с небольшими разрезами снизу и кожаные сапоги.

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