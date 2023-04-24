В платье, блестящем жакете и роскошных украшениях: 89-летняя Джоан Коллинз в эффектном образе пришла на премию

Звезда сериала "Династия" пришла на ивент в излюбленном изысканном стиле — в образе total black.
Джоан Коллинз посетила церемонию награждения премии Goldene Sonne Award 2023, которая прошла в немецком городе Калькар.
Актриса, как всегда, выглядела элегантно и изысканно. На Джоан было черное вечернее платье до пола, сверху которого она надела черный жакет с блестящей бахромой. Лук звезда дополнила черными атласными перчатками, которые украсила широкими браслетами с камнями и массивным кольцом с жемчугом.
В ушах у Коллинз были роскошные бриллиантовые серьги, а на шее – широкое драгоценное колье.
Актриса завершила лук прической с локонами и насыщенным макияжем с красной помадой и фиолетовыми тенями.
Напомним, Джоан попала в объективы папарацци на улицах Лондона. На Коллинз было широкое полупальто с меховыми манжетами и воротником, прямые брюки с небольшими разрезами снизу и кожаные сапоги.
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