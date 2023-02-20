В платье-бюстье и плаще-накидке цвета шампанского: Аня Тейлор-Джой на красной дорожке

Актриса пришла на кинопремию в наряде от Schiaparelli.

Аня Тейлор-Джой посетила церемонию вручения наград премии BAFTA, которая прошла в Королевском фестивальном зале в лондонском Саутбенк Центре.

На красной дорожке актриса появилась в интересном образе из кутюрной коллекции бренда Schiaparelli. На ней было короткое бархатное платье-бюстье, украшенное четырьмя бантами, цвета шампанского. Наряд идеально подчеркнул стройную фигуру и ноги звезды.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Сверху Аня надела объемный плащ-накидку такого же цвета и скомбинировала его с босоножками со стразами и на шпильках.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

Аутфит Тейлор-Джой дополнила красивым золотым колье на шее, браслетами и кольцами на руках, волнистой укладкой, макияжем с акцентом на коричневой помаде.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Напомним, на премию "Золотой глобус" Аня пришла в костюме лимонного цвета от Christian Dior, который состоял из топа-бандо и юбки макси с завязкой.

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