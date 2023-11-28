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В платье-бюстье и с крокодиловой Birkin: Джорджина Родригес пришла с сыном на гонку "Формулы-1"

Автор
Юлия Кудринская
Дата публикации
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В платье-бюстье и с крокодиловой Birkin: Джорджина Родригес пришла с сыном на гонку "Формулы-1"

Джорджина Родригес с сыном на "Формуле-1" / Фото: Instagram Джорджины Родригес

В столице ОАЭ прошла последняя гонка "Формулы-1" сезона 2023 года, которую посетили многие знаменитости.

29-летняя модель и инфлуэнсер - Джорджина Родригес – тоже не смогла пропустить популярное спортивное мероприятие. На гонку она прилетела на частном самолете и в компании своего шестилетнего сына Матео.

Мама с сыном позировали на трибунах. Джорджина была одета в обтягивающем платье-бюстье, которую дополнила роскошной голубой сумкой Hermes Birkin из крокодиловой кожи, на плечи она накинула голубой джемпер, а из украшений отдала предпочтение комплекту от Van Cleef & Arpels и кольцам и браслета Cartier.

(листайте фото вправо)

Родригес успела сделать селфи с топ-моделью Наоми Кэмпбелл, а ее сын – посидеть в синем спорткаре.

Джорджина Родригес с сыном на
Джорджина Родригес с сыном на "Формуле-1" / Фото: Instagram Джорджины Родригес
Джорджина Родригес с сыном на
Джорджина Родригес с сыном на "Формуле-1" / Фото: Instagram Джорджины Родригес

Напомним, Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм тоже появились на "Формуле-1" в Абу-Даби. Возлюбленные были запечатлены во время гонки на трибунах и просто во время прогулки.

Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли на на
Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли на на "Формуле-1" в Абу-Даби/instagram.com/jasonstatham

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Дата публикации
Просмотры
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