В платье-бюстье, которое имитировало тренч: канадская супермодель Коко Роша блистала в Каннах

35-летняя Коко Роша появилась среди гостей 77-го Каннского кинофестиваля во Франции. Звезда посетила премьерный показ фильма "Ученик", который рассказывает о карьере скандального Дональда Трампа, до того как он стал президентом. Действие фильма будет охватывать 1970-80-е годы и якобы рассказывать, как он занимался в то время недвижимостью в Нью-Йорке.

На красной дорожке Коко позировала в кутюрном наряде от Robert Wun из коллекции весна-лето 2024.

Платье было выполнено в нежном кремовом оттенке и подчеркивало фигуру модели. Верхняя часть наряда была с декольте-сердцем и без бретелек, а нижняя - в виде тренча, который спустили на бедра.

Коко Роша / Фото: Associated Press

Также интересной деталью образа были рукава, которые надевались отдельно. Они тоже были оформлены в виде рукавов тренча, но также имели длинные манжеты. Образ Коко дополняла высокая прическа, очень яркий макияж, а также украшения с бриллиантами и сапфирами.

Коко Роша / Фото: Associated Press

Наряд Коко напомнил нам платье другой звезды - модели Джиджи Хадид, которое та надела на Met Gala 2024. Ее наряд создал бренд Thom Browne.

Джиджи Хадид на Met Gala 2024 / Фото: Associated Press

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