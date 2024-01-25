В платье-бюстье роскошного оттенка: Дуа Липа блистала на премьере фильма в Лондоне

Гламурное платье подчеркивало тонкую талия певицы и сочеталось по цвету с новым оттенком ее волос.
Певица Дуа Липа посетила мировую премьеру шпионского комедийного боевика "Аргайл", снятого режиссером Мэттью Воном - мужем супермодели Клаудии Шиффер.
Для мероприятия певица надела роскошное и гламурное платье-бюстье от Модного дома Gucci. Наряд был выполнен в насыщенном гранатовом оттенке и полностью расшит пайетками, талия была зауженная, а декольте выполнено в форме сердца.
Недавно Дуа покрасила волосы в бордовый оттенок, поэтому платье идеально сочеталось с ними по цвету. Сзади на платье был высоки разрез. Также ее стилисты сделали ей прическу легкими волнами и яркий макияж.
Шею звезды украшало знаменитое золотое колье от ювелирного бренда Cartier в виде пантеры.
Что касается обуви, то Липа выбрала лакированные туфли в тон к платью на высоких каблуках.
Однако ранее Дуа тоже надевала платья такого гранатового цвета на красную дорожку. На прошлой неделе певица посетила вручение премий Critics Choice Awards 2024, которое состоялось в Санта-Монике. Для мероприятия она она тогда выбрала платье без бретелек кот Prada.
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