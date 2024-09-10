В платье-бюстье с бисером: Сальма Хайек посетила светский ужин с мужем-миллиардером

58-летняя Сальма Хайек вместе со своим мужем-миллиардером Франсуа-Анри Пино посетила третий ежегодный ужин "Забота о женщинах", организованный фондом Kering. Мероприятие состоялось в Нью-Йорке, а Хайек позировала перед фотографами в роскошном и дорогом наряде.

Сальма Хайек с мужем Франсуа-Анри Пино / Фото: Associated Press

На известной актрисе было платье в ее любимом стиле - приталенный наряд-бюстье темного цвета, без бретелек, который подчеркивал ее талию и грудь.

Платье Сальмы было от бренда Balenciaga, и оно на самом деле выполнено из бежевой ткани, поверх которой была вышивка черным бисером. Свой необычный наряд она носила в сочетании с украшением-воротником, а также сделала высокую вечернюю прическу, надела несколько ювелирных изделий и сделала яркий макияж с красной помадой на губах.

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Это появление на публике случилось буквально на следующий день после того, как Сальма Хайек позировала перед фотографами с Анджелиной Джоли на красной дорожке Международного кинофестиваля в Торонто.

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

Сальма Хайек / Фото: Getty Images

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