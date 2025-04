В платье-бюстье с декором: Кара Делевинь на церемонии Fashion Trust U.S.

Кара Делевинь / © Getty Images

Реклама

В Голливуде вручили молодым дизайнерам премии премии Fashion Trust U.S. Awards. Мероприятие прошло в The Lot at Formosa, а среди гостей появилась британская актриса и модель Кара Делевинь.

32-летняя звезда появилась перед фотографами в черном платье-бюстье в пол. Наряд имел сетчатые вставки, а также декор выполненный бисером и пайетками. Сзади на юбке наряда был разрез.

Кара Делевинь / © Getty Images

Выглядела звезда красиво и элегантно. Образ Кара дополнила лаконичной прической с собранными волосами, а также довольно массивными золотыми украшениями. Ее макияж был очень нежным и нарядным — визажисты сделали Каре черные идеальные стрелки на глазах, на щеки нанесли румяна, а вот ее губы украшала нюдовая помада.

Реклама

Также в этом платье актриса продемонстрировала свои многочисленные татуировки на теле. Ранее этот же трюк она провернула, когда вышла в платье с оригинальным вырезом.

Кара Делевинь / © Associated Press Кара Делевинь / © Associated Press Кара Делевинь / © Associated Press Кара Делевинь / © Associated Press Кара Делевинь / © Associated Press Кара Делевинь / © Getty Images Кара Делевинь / © Getty Images Кара Делевинь / © Associated Press Кара Делевинь / © Getty Images Кара Делевинь / © Getty Images Кара Делевинь / © Getty Images Кара Делевинь / © Associated Press Кара Делевинь / © Associated Press Кара Делевинь / © Getty Images Кара Делевинь / © Getty Images Кара Делевинь / © Credits Кара Делевинь и Эшли Бенсон / © Associated Press Кара Делевинь и Эшли Бенсон / © Associated Press Кара Делевинь / © Associated Press Кара Делевинь / © Associated Press Кара Делевинь / © Getty Images Кара Делевинь / © Getty Images Кара Делевінь / © Getty Images