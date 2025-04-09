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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
190
Время на прочтение
1 мин

В платье-бюстье с декором: Кара Делевинь на церемонии Fashion Trust U.S.

Нарядом она продемонстрировала многочисленные тату на теле.

Автор публикации
Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Кара Делевинь

Кара Делевинь / © Getty Images

В Голливуде вручили молодым дизайнерам премии премии Fashion Trust U.S. Awards. Мероприятие прошло в The Lot at Formosa, а среди гостей появилась британская актриса и модель Кара Делевинь.

32-летняя звезда появилась перед фотографами в черном платье-бюстье в пол. Наряд имел сетчатые вставки, а также декор выполненный бисером и пайетками. Сзади на юбке наряда был разрез.

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Выглядела звезда красиво и элегантно. Образ Кара дополнила лаконичной прической с собранными волосами, а также довольно массивными золотыми украшениями. Ее макияж был очень нежным и нарядным — визажисты сделали Каре черные идеальные стрелки на глазах, на щеки нанесли румяна, а вот ее губы украшала нюдовая помада.

Также в этом платье актриса продемонстрировала свои многочисленные татуировки на теле. Ранее этот же трюк она провернула, когда вышла в платье с оригинальным вырезом.

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Credits

Кара Делевинь / © Credits

Кара Делевинь и Эшли Бенсон / © Associated Press

Кара Делевинь и Эшли Бенсон / © Associated Press

Кара Делевинь и Эшли Бенсон / © Associated Press

Кара Делевинь и Эшли Бенсон / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
190
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