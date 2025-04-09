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- Шоу-бизнес
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В платье-бюстье с декором: Кара Делевинь на церемонии Fashion Trust U.S.
Нарядом она продемонстрировала многочисленные тату на теле.
В Голливуде вручили молодым дизайнерам премии премии Fashion Trust U.S. Awards. Мероприятие прошло в The Lot at Formosa, а среди гостей появилась британская актриса и модель Кара Делевинь.
32-летняя звезда появилась перед фотографами в черном платье-бюстье в пол. Наряд имел сетчатые вставки, а также декор выполненный бисером и пайетками. Сзади на юбке наряда был разрез.
Выглядела звезда красиво и элегантно. Образ Кара дополнила лаконичной прической с собранными волосами, а также довольно массивными золотыми украшениями. Ее макияж был очень нежным и нарядным — визажисты сделали Каре черные идеальные стрелки на глазах, на щеки нанесли румяна, а вот ее губы украшала нюдовая помада.
Также в этом платье актриса продемонстрировала свои многочисленные татуировки на теле. Ранее этот же трюк она провернула, когда вышла в платье с оригинальным вырезом.