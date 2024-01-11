В платье-бюстье с огромными 3D розами: Розамунд Пайк посетила светское мероприятие

Платье было романтичным и привлекало внимание необычным дизайном.
Цветы в вечерних нарядах продолжают оставаться трендом, что в очередной раз подтвердила актриса Розамунд Пайк. Она посетила церемонию вручения наград Governors Awards в Лос-Анджелесе в наряде от бренда Erdem. Платье является частью коллекции осень-зима 2024.
Особенность этого платья-бюстье в том, что оно полностью состоит из больших 3D роз, сделанных и окрашенных вручную. В нем использовано несколько оттенков: коралловый, розовый и бордовый.
Также платье имеет довольно глубокое декольте и юбку-тюльпан до пола. Образ актриса дополнила лаконичной прической с распущенными и немного подкрученными волосами, а также крупными серьгами с ярко-розовыми камнями.
Это ее появление в свет произошло после того, как Розамунд появилась на "Золотом глобусе". Тогда знаменитость удивила образом, поскольку закрыла лицо черной вуалью.
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