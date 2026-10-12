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В платье-бюстье с открытыми плечами: Скарлетт Йоханссон очаровала ярким аутфитом на кинофестивале
41-летняя актриса появилась на премьере анимационного фильма в красном наряде, который подчеркнул ее женственность.
Скарлетт Йоханссон посетила премьеру анимационного фильма «Рэй Ганн» (Ray Gunn), которая состоялась в рамках 70-го Лондонского кинофестиваля BFI.
Звезда появилась на вечеринке в красном платье-бюстье длины миди из коллекции Hermès Resort 2027. Наряд имел открытые плечи, интересную драпировку на груди, напоминавшую бант, четкую линию на талии, прорезанные карманы и разрез сзади на юбке.
Лук Скарлетт дополнила красными босоножками Manolo Blahnik Leva на высоких каблуках с тонкими ремешками, обхватывающими ее лодыжки. Обувь идеально гармонировала с платьем, создавая эффектный монохромный ансамбль.
Из украшений знаменитость выбрала небольшие серьги, лаконичное золотое колье с круглой подвеской от Cece Jewellery и золотые кольца. Удлиненное каре Йоханссон уложила легкими небрежными волнами с пробором посередине. Она сделала нежный макияж в естественных оттенках.
На «красной» дорожке Скарлетт много улыбалась и охотно позировала фотографам.
Кроме того, актриса сфотографировалась вместе с директором Лондонского кинофестиваля Кристи Мэтисон, коллегой-актером Сэмом Роквеллом, режиссером фильма Брэдом Бердом и композитором Майклом Джаккино.
«Рэй Ганн» — это анимационный научно-фантастический детектив Брэда Берда, действие которого разворачивается в футуристическом городе Метропия, где сосуществуют люди и пришельцы. Частный детектив Рэймонд Ганн, которого озвучил Сэм Рокуэлл, расследует загадочное убийство.
Напомним, Скарлетт Йоханссон на премьеру фильма «Бумажный тигр» (Paper Tiger) в рамках Лондонского кинофестиваля BFI пришла в длинном красном платье от Prada.