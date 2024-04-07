В платье-бюстье с ремнем: Зендея посетила премьеру фильма в роскошном наряде от Louis Vuitton

Для мероприятия она выбрала нежный наряд со шлейфом.

27-летняя Зендея посетила премьеру фильма фильм "Соперники", в котором исполнила главную роль, в Париже. Мероприятие состоялось 6 апреля, а на ковровой дорожке звезда позировала в наряде от французского модного дома Louis Vuitton.

Ее платье имело немного прозрачную легкую юбку со шлейфом, сделанную из шелка, а в верхней части наряд был выполнен из плотной белой ткани, имел декольте-сердце.

Талию Зендеи также украшал широкий пояс белого цвета, но пряжки у него ну было. Также она надела бриллианты от Bulgari и белые туфли на каблуках.

Зендея / Фото: Getty Images

Актриса также изменила цвет волос и стала блондинкой. Прическа у нее в этот раз была лаконичной - она просто распустила волосы и заправила за уши.

Зендея / Фото: Getty Images

Впервые с новым оттенком волос Зендея появилась на премьере фильма в Австралии. Ее персональный стилист Лоу Роуч тогда подобрал гламурное зеленое платье от бренда Loewe, разработанное дизайнером Джонатаном Андерсоном. У наряда было глубокое декольте, тонкие бретельки, открытая спина и аппликация стразами в виде теннисиста.

Зендея / Фото: Getty Images

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