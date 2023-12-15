В платье-бюстье с серебряным подолом: красивая Иванка Трамп на вечеринке в Лас-Вегасе

Дочь бывшего президента США Дональда Трампа вышла в свет в элегантном образе.
42-летняя Иванка Трамп показала в Instagram серию снимков с вечеринки в Лас-Вегасе, посвященной открытию фешенебельного отеля с казино.
(листайте фото вправо)
Для вечернего выхода она подобрала красивый элегантный образ, состоявший из платья-бюстье в пол от Monique Lhuillier с бархатным верхом и серебряной юбкой, которая переливалась, как чешуя, под светом софитов. Свой образ она дополнила черным прямоугольным клатчем и макияже с красной помадой.
На мероприятии присутствовали многие звезды, среди которых была и Ким Кардашьян – Иванка даже сделала с ней фото. А завершился вечер выступлением Джастина Тимберлейка.
Напомним, ранее Иванка Трамп показала нового домашнего любимца – ее семья взяла собаку из приюта.
Читайте также:
- В черном бикини и парео: Иванка Трамп продемонстрировала стройную фигуру
- Красивая и женственная: Иванка Трамп показала, как в эспадрильях училась играть в бейсбол
- В черном платье и в эспадрильях: Иванка Трамп с мужем и сыновьями сходила на бейсбольный матч
- Вау, какая: Иванка Трамп в черном купальнике похвасталась стройной фигурой и сексуальным декольте на пляже