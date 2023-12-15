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В платье-бюстье с серебряным подолом: красивая Иванка Трамп на вечеринке в Лас-Вегасе

Автор
Юлия Кудринская
Дата публикации
Просмотры
1090
Время на прочтение
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В платье-бюстье с серебряным подолом: красивая Иванка Трамп на вечеринке в Лас-Вегасе

Иванка Трамп на вечеринке в Лас-Вегасе / Фото: Getty Images

Дочь бывшего президента США Дональда Трампа вышла в свет в элегантном образе.

42-летняя Иванка Трамп показала в Instagram серию снимков с вечеринки в Лас-Вегасе, посвященной открытию фешенебельного отеля с казино.

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Для вечернего выхода она подобрала красивый элегантный образ, состоявший из платья-бюстье в пол от Monique Lhuillier с бархатным верхом и серебряной юбкой, которая переливалась, как чешуя, под светом софитов. Свой образ она дополнила черным прямоугольным клатчем и макияже с красной помадой.

Иванка Трамп на вечеринке в Лас-Вегасе / © Getty Images
Иванка Трамп на вечеринке в Лас-Вегасе / Фото: Getty Images
Иванка Трамп на вечеринке в Лас-Вегасе / © Instagram Иванки Трамп
Иванка Трамп на вечеринке в Лас-Вегасе / Фото: Instagram Иванки Трамп
Иванка Трамп на вечеринке в Лас-Вегасе / © Instagram Иванки Трамп
Иванка Трамп на вечеринке в Лас-Вегасе / Фото: Instagram Иванки Трамп

На мероприятии присутствовали многие звезды, среди которых была и Ким Кардашьян – Иванка даже сделала с ней фото. А завершился вечер выступлением Джастина Тимберлейка.

Напомним, ранее Иванка Трамп показала нового домашнего любимца – ее семья взяла собаку из приюта.

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Дата публикации
Просмотры
1090
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