В платье-бюстье со стразами: элегантная Изабель Гулар на красной дорожке Венецианского кинофестиваля

Платье было креативного дизайна и очень шло звезде.

39-летняя бразильская топ-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret – Изабель Гулар – уже традиционно вышла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля. Мероприятие ежегодно проводится на острове Лидо, а модель является неизменной его гостьей.

В день открытия она вышла на красную дорожку перед премьерой фильма Битлджюс, Битлджюс, режиссером которого является Тим Бертон. Она надела черное платье-бюстье от бренда Ermanno Scervino.

Наряд был довольно оригинального дизайна, ведь в зоне груди и на талии его украшали небольшие складки, а вот нижняя юбка была полупрозрачной и с россыпью стразов.

Изабель Гулар / Фото: Associated Press

Изабель дополнила наряд прической с пробором, макияжем в коричневой гамме, а также украшениями с бриллиантами - чокером на шее и серьгами-гвоздиками в ушах.

Изабель Гулар / Фото: Associated Press

Председателем жюри в этом году стала 71-летняя французская актриса Изабель Юппер. Также отметим, что в этом году в Венеции покажут и украинский документальный фильм "Песни медленно горящей земли" режиссера Ольги Журбы в программе Non-Fiction.

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