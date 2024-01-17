В платье-бюстье, украшениях и с бородавками: дрэг-квин в образе безобразного и элегантного гоблина появилась на премии "Эмми"

Красные дорожки – это не только изысканные платья, лучшие макияжи и прически, но и возможность воплотить в реальность самые эпатажные идеи, что и сделала наша героиня – дрэг-квин, экс-участница 15-го сезона реалити-шоу RuPaul's Drag Race – принцесса Поппи.

Она появилась на церемонии награждения премии Emmy Awards в ужасающе красивом образе гоблина и сразу же оказалась в центре внимания всех присутствующих.

Принцесса Поппи / Фото: Associated Press

Принцесса Поппи была с ног до головы покрыта зеленой краской, а на голове был грим с протезами из морщин и бородавок. У нее были большие острые уши, обвислый кривой нос, седые редкие волосы и длинные острые ногти желтого цвета.

Принцесса Поппи / Фото: Associated Press

Дрэг-квин была одета в зелено-золотое платье-бюстье с драпировкой и асимметричной юбкой со шлейфом, созданное австралийским дизайнером костюмов Брином Мередитом.

Принцесса Поппи / Фото: Associated Press

Аутфит принцесса Поппи дополнила украшениями с жемчугом, камнями и кулоном с инициалами PP (Princess Poppy), лаймово-зелеными мюлями на шпильках и кубичной сумкой, украшенной зеленым мхом, кукольными головами в стиле панк, выпученными глазами монстров и жуками на акриловой ручке-цепочке.

Принцесса Поппи / Фото: Associated Press

На премии также побывали и другие участницы 15-го сезона шоу RuPaul's Drag Race: Аура Майари, Саша Колби, Ирэн Дюбуа, Люкс Нуар Лондон, Малайзия, Робин Фирс, Бэбидол Фокс, Джакс, Марсия Марсия Марсия, TikTok близнецы Шугар и Спайс и другие.

Принцесса Поппи и другие экссовременицы шоу RuPaul's Drag Race / Фото: Associated Press

О том, как у принцессы Поппи возникла идея такого образа, она рассказала изданию Paper:

"Ну, когда меня пригласили на "Эмми", я не занималась спортом с апреля, когда после участия в реалити-шоу решила исчезнуть из медиа-пространства. Я отказалась от всех своих материальных достояний. Поэтому мне действительно нечего было одеть, и я решила, что хочу буквально и переносно потролить "Эмми". Люди думали, что я гоблин, но я собиралась быть троллем, но чувствую, что они в одной семье".

А вот так выглядит принцесса Поппи в повседневной жизни:

Принцесса Поппи/Instagram принцессы Поппи

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