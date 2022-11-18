В платье Celine и босоножках: Кайя Гербер на светском вечере в Лос-Анджелесе

21-летняя модель блистала на дорожке в элегантном черном платье-миди от Celine с одним рукавом и дополнила его черными лаконичными босоножками на каблуках.

Каштановые волосы модели были распущены и накручены красивыми локонами, в макияже девушка сделала акцент немного на глазах, нарисовав стрелки и слегка подчеркнув ресницы, а также накрасила губы более яркой помадой и карандашом.

На мероприятии Кайя бела без своего 31-летнего бойфренда, актера Остина Батлера.

Кайя Гербер / Фото: Getty Images

В прошлый раз мы видели Кайю во время гала-вечеринки Американской киноакадемии, тогда для мероприятия Гербер выбрала черно-фиолетовое платье от французского бренда Alaïa из коллекции весна-лето 2023.

Кайя Гербер / Фото: Associated Press

Читайте также: