В платье Celine и босоножках: Кайя Гербер на светском вечере в Лос-Анджелесе

Дочь Синди Кроуфорд – Кайя Гербер – посетила вчера благотворительный гала-концерт A Sense of Home в Лос-Анджелесе.
21-летняя модель блистала на дорожке в элегантном черном платье-миди от Celine с одним рукавом и дополнила его черными лаконичными босоножками на каблуках.
Каштановые волосы модели были распущены и накручены красивыми локонами, в макияже девушка сделала акцент немного на глазах, нарисовав стрелки и слегка подчеркнув ресницы, а также накрасила губы более яркой помадой и карандашом.
На мероприятии Кайя бела без своего 31-летнего бойфренда, актера Остина Батлера.
В прошлый раз мы видели Кайю во время гала-вечеринки Американской киноакадемии, тогда для мероприятия Гербер выбрала черно-фиолетовое платье от французского бренда Alaïa из коллекции весна-лето 2023.
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