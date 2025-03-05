В платье Chanel и объятиях мужа: Кира Найтли на Неделе моды в Париже

Кира Найтли совершила редкий семейный выход в свет.
Кира и ее муж Джеймс Райтон посетили торжественное мероприятие Le Grand Diner du Louvre во время Недели женской моды сезона осень-зима 2025-2026 в Париже.
39-летняя Найтли прибыла на светский вечер в кутюрном платье от Дома Chanel с пышной юбкой и фатиновым декором на талии. На шее у Киры было золотое колье с камнями, волосы она распустила, сделав легкую небрежную укладку, а в макияже подчеркнула глаза и немного губы. Также в ушах у звезды были серьги-висюльки с камнями.
Джеймс Райтон был в черном смокинге, белой рубашке и с черным галстуком-бабочкой. Пара позировала в объятиях друг друга перед камерами собравшихся фотографов.
Напомним, недавно Кира посещала показ бренда Tod's, который прошел в рамках Недели моды в Милане.
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