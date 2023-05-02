В платье Chanel из коллекции 88-го: Пенелопа Крус красовалась на дорожке Met Gala

В Нью-Йорке отгремело одно из самых грандиозных событий года – Бал Института костюма, или же известный всем Met Gala.

В этом году темой бала было: "Карл Лагерфельд: линия красоты". Не трудно догадаться, что посвящено мероприятие было легендарному кутюрье Карлу Лагерфельду, бывшему креативному директору Дома Chanel, который скончался в 2019 году.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

На дорожке в этот вечер блистали многие знаменитости. Среди них была и одна из муз кутюрье – испанская актриса Пенелопа Крус – в платье из коллекции Карла Лагерфельда Fall 1988 Couture для французского Дома моды, которое впервые надела на подиум модель Инес де ла Фрессанж.

Платье Пенелопы, украшенное кристаллами и жемчугом, дополнено капюшоном. Наряд подчеркивает пышное декольте актрисы. Круз дополнила образ крупными серьгами с камнями и сделала вечерний макияж, а волосы собрала в низкий пучок.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Напомним, накануне Пенелопа посещала светский ужин перед мероприятием, организованный редактором Vogue Анной Винтур в престижном районе Сохо. В тот вечер звезда была с ног до головы одета в вещи от бренда Chanel.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

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