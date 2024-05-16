В платье Chanel с цветочными аппликациями: британская актриса в нежном образе сияла на красной дорожке

Натали Эммануэль выбрала для своего выхода красивый наряд от французского Дома моды.

На красной дорожке Каннского кинофестиваля появилась британская актриса Наталии Эммануэль.

Красавица выбрала для своего эффектного появления белое кутюрное платье с небольшим шлейфом от Модного дома Chanel. Наряд имел сексуальное декольте и юбку с фатином и цветочными аппликациями. На талии звезда завязла длинную черную ленту-пояс.

Натали Эммануэль / Фото: Associated Press

Эммануэль свой лук дополнила гладкой укладкой, макияжем с черными стрелками, элегантными бриллиантовыми серьгами и бриллиантовым колье с бантом.

Натали Эммануэль / Фото: Associated Press

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