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В платье Chanel с цветочными аппликациями: британская актриса в нежном образе сияла на красной дорожке

В платье Chanel с цветочными аппликациями: британская актриса в нежном образе сияла на красной дорожке

В платье Chanel с цветочными аппликациями: британская актриса в нежном образе сияла на красной дорожке

Натали Эммануэль / Фото: Associated Press

Натали Эммануэль выбрала для своего выхода красивый наряд от французского Дома моды.

На красной дорожке Каннского кинофестиваля появилась британская актриса Наталии Эммануэль.

Красавица выбрала для своего эффектного появления белое кутюрное платье с небольшим шлейфом от Модного дома Chanel. Наряд имел сексуальное декольте и юбку с фатином и цветочными аппликациями. На талии звезда завязла длинную черную ленту-пояс.

Натали Эммануэль / © Associated Press
Натали Эммануэль / Фото: Associated Press

Эммануэль свой лук дополнила гладкой укладкой, макияжем с черными стрелками, элегантными бриллиантовыми серьгами и бриллиантовым колье с бантом.

Натали Эммануэль / © Associated Press
Натали Эммануэль / Фото: Associated Press

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