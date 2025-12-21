В платье Christian Dior и золотых босоножках: модель в эффектном образе сходила на шоу

Брукс Нейдер / © Getty Images

В объективы папарацци в Нью-Йорке попала американская модель Брукс Нейдер, которая шла на шоу "Watch What Happens Live".

Девушка эффектно выглядела в черном асимметричном платье от Christian Dior, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд имел золотистую застежку-молнию, разрез, квадратный вырез и фирменную золотую фурнитуру бренда "CD" на бретельках.

Брукс Нейдер / © Getty Images

Аутфит Нейдер дополнила золотыми босоножками на шпильках. Она сделала укладку с локонами, макияж с розовыми румянами, длинными ресницами и бежевой помадой, красный маникюр и молочный педикюр.