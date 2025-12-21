- Дата публикации
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 80
- Время на прочтение
- 1 мин
В платье Christian Dior и золотых босоножках: модель в эффектном образе сходила на шоу
28-летняя Брукс Нейдер выглядела стройной и красивой.
В объективы папарацци в Нью-Йорке попала американская модель Брукс Нейдер, которая шла на шоу "Watch What Happens Live".
Девушка эффектно выглядела в черном асимметричном платье от Christian Dior, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд имел золотистую застежку-молнию, разрез, квадратный вырез и фирменную золотую фурнитуру бренда "CD" на бретельках.
Аутфит Нейдер дополнила золотыми босоножками на шпильках. Она сделала укладку с локонами, макияж с розовыми румянами, длинными ресницами и бежевой помадой, красный маникюр и молочный педикюр.