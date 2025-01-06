В платье Christian Dior с обнаженной спиной: Аня Тейлор-Джой в нежном образе позировала на премии

28-летняя актриса выглядела красиво на кинособытии.
Аня Тейлор-Джой на красной дорожке церемонии вручения премий "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе продемонстрировала нежный аутфит.
Блондинка появилась в шелковом бледно-розовом архивном платье от Christian Dior. Наряд в бельевом стиле имел тонкие бретельки, пикантное декольте и обнаженную спину.
Лук она дополнила шалью в тон с цветочным принтом и бахромой, а также нежно-розовыми туфлями Jimmy Choo.
Тейлор-Джой сделала гладкий пучок, нежный макияж, нюдовый маникюр и завершила образ красивыми украшениями Tiffany & Co.: бриллиантовыми серьгами-гвоздями, роскошным колье в виде цветов и браслетом из этого комплекта.
Напомним, Аня Тейлор-Джой в прозрачном вязаном наряде посетила показ бренда Dior.
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