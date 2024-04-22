В платье цвета Апероль: Оливия Манн блеснула сосками на улицах Нью-Йорка

43-летняя американская актриса и модель без бюстгальтера вышла в свет.
В объективы папарацци на улицах Нью-Йорка попала Оливия Манн. Она обрадовалась фотографам: мило улыбнулась и помахала им рукой.
Актриса продемонстрировала яркий образ. На ней было платье миди с халтером цвета Апероль с белой окраской на подоле, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру.
Под нарядом отсутствовал бюстгальтер, поэтому сквозь тонкую ткань были заметны ее соски.
Аутфит Манн дополнила золотыми мюлями на шпильках. Она уложила волосы в легкие локоны и сделала макияж с тенями дымчатого оттенка. На руке было золотое кольцо с жемчужиной.
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