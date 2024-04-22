В платье цвета Апероль: Оливия Манн блеснула сосками на улицах Нью-Йорка

43-летняя американская актриса и модель без бюстгальтера вышла в свет.

В объективы папарацци на улицах Нью-Йорка попала Оливия Манн. Она обрадовалась фотографам: мило улыбнулась и помахала им рукой.

Актриса продемонстрировала яркий образ. На ней было платье миди с халтером цвета Апероль с белой окраской на подоле, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру.

Оливия Манн / Фото: Getty Images

Под нарядом отсутствовал бюстгальтер, поэтому сквозь тонкую ткань были заметны ее соски.

Аутфит Манн дополнила золотыми мюлями на шпильках. Она уложила волосы в легкие локоны и сделала макияж с тенями дымчатого оттенка. На руке было золотое кольцо с жемчужиной.

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