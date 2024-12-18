В платье цвета айвори и без макияжа: Памела Андерсон на мероприятии премии "Золотой глобус"

57-летняя актриса продемонстрировала минималистический аутфит.
Памела Андерсон посетила обед первых номинантов на премию "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе. Она стала номинанткой в категории "Лучшая женская роль" за игру в фильме "Последняя танцовщица".
В ленте режиссера Джии Копполы Андерсон играет Шелли, танцовщицу из Лас-Вегаса, которая сталкивается с личным и профессиональным развилкой, когда ее шоу, продолжавшееся десятилетие, подходит к концу.
На мероприятии Памела появилась в платье цвета айвори А-силуэта без рукавов и с высоким воротником. Наряд она дополнила для контраста черными капроновыми колготами и черными остроносыми туфлями на шпильках.
Андерсон сделала маникюр цвета гнилой вишни, собрала волосы в хвост и, как обычно, была без макияжа – только губы накрасила глянцевым блеском. Из украшений она выбрала только бриллиантовые серьги-гвоздики, чтобы не отвлекать внимания от платья.
Памела Андерсон вышла в свет в полностью вязаном наряде от Chanel.
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