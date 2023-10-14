В платье цвета айвори и в золотых украшениях: роскошная Дженнифер Лопес на вечеринке Schiaparelli

Акцентом в образе стал яркий макияж.

Дженнифер Лопес появилась на публике в головокружительном платье цвета айвори с роскошным глубоким декольте. Она посетила мероприятие американского ритейлера предметов роскоши и брендов Neiman Marcus, посвященное креативному директору Модного дома Schiaparelli Дэниелу Розберри в Лос-Анджелесе.

Соответственно на вечеринку Лопес пришла с ног до головы облачена в вещи от этого бренда. Платье не имело бретелек, было выполнено из шелка, украшено драпировкой на бюстье и юбке.

Также талию наряда украшала золотая брошь в виде двух глаз. Образ Дженнифер дополнила большими серьгами, арт-очками, а также клатчем молочного оттенка.

Дженнифер Лопес / Фото: Instagram Дженнифер Лопес

Волосы она собрала в высокий хвост, сделала макияж с красной помадой и даже накинула на плечи черную шубу.

Дженнифер Лопес / Фото: Instagram Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / Фото: Instagram Дженнифер Лопес

Виновник вечеринки - Дэниел Розберри - тоже присутствовал на мероприятии и сделал фото с Лопес. Моделье надел наряд в черном цвете.

Дженнифер Лопес и Дэниел Розберри / Фото: Instagram Дженнифер Лопес

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