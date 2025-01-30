В платье цвета бургунди: актриса Ирина Островская на премьере детективного триллера, в котором сыграла главную роль

В столичном кинотеатре "Жовтень" состоялся допремьерный показ детективного триллера "Дом за стеклом".

Это фильм об архитекторе Виктории – амбициозной, нарциссической, "железной" героине, которая несмотря на все идет к своей мечте. Но исчезновение дочери-подростка и возможное ее погружение в мир торговли наркотиками ставит перед Викторией самую тяжелую дилемму в жизни: что важнее – семья или репутация?

Мероприятие посетили главная героиня фильма – актриса Ирина Островская, режиссер фильма Тарас Дронь, актеры Максим Девизоров, Виктор Андриенко, Наталья Бабенко, Анастасия Демьяненко, Кристина Багаева, Анна Яремчук, Альбина Корж, Ирина Наконечная, Артем Мунтянов, Инна Капинос, блогер и актер Виталий Гордиенко, режиссер Денис Тарасов, писатель Андрей Кокотюха, режиссер Жанна Озирная, режиссер Марыся Никитюк, режиссер Семен Мозговой, блогер и актер Роланд Мишко и другие.

Ирина Островская/Фото Кирилл Авраменко

Тарас Дронь/Фото Кирилл Авраменко

Максим Девизоров/Фото Кирилл Авраменко

Наталья Бабенко/Фото Кирилл Авраменко

Ирина Островская/Фото Кирилл Авраменко

Тарас Дронь, Ирина Островская, Светлана Охрименко/Фото Кирилл Авраменко

Ирина Островская, Алена Пивень/Фото Кирилл Авраменко

Светлана Охрименко/Фото Кирилл Авраменко

Анна Малиновская/Фото Кирилл Авраменко

Ирина Островская/Фото Кирилл Авраменко

"Режиссеру спасибо за поднятые социальные проблемы, за тонкие параллели с кринжевым современным институтом и человеческие маски, которые иногда кое-кому содрать с себя становится практически невозможно. Ирине Островской спасибо за прекрасную и глубокую проделанную актерскую работу", – поделилась впечатлениями актриса Олеся Голубь.

"Лента поднимает социальные темы, которые действительно очень актуальны для нашего времени – в частности, нелегальное обращение наркотиков через интернет и сложность взаимоотношений между родителями и детьми. Атмосфера фильма напоминает лучшие образцы скандинавских нуаров, и не в последнюю очередь благодаря тому, что съемки велись на 35-миллиметровую кинопленку", – сказала военнослужащая ВСУ Елена Шацева.

"Визуальный стиль фильма подчеркивает его атмосферу – холодный урбанистический ландшафт становится еще одним персонажем истории, отражающим отчужденность и напряжение. Саундтрек и операторская работа усиливают ощущение погружения в детективный нарратив, а актерская игра добавляет истории правдивости и эмоциональной глубины. "Дом за стеклом" – это не просто триллер, а остросоциальная драма, поднимающая вопросы доверия, ответственности и семейных связей. Рекомендуется всем, кто любит кино, что заставляет мыслить и оставляет после себя долгое послевкусие", – подытожила инфлюэнсер Екатерина Соколова.

К слову, международная премьера фильма состоялась на Варшавском международном кинофестивале в рамках основного конкурса, а в Украине первым фильм увидели на Одесском международном кинофестивале в Национальной конкурсной программе.

С сегодняшнего дня, 30 января, детективный триллер "Дом за стеклом" в национальном прокате.

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