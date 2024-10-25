В платье цвета бургунди с глубоким декольте: экс-первая леди Франции Карла Бруни на мероприятии в Марокко

Карла Бруни посетила мероприятие Fashion Trust Arabia 2024, которое состоялось во дворце Эль-Бади в Марракеше.

Для своего появления она выбрала элегантный аутфит. На Карле было вечернее платье цвета бургунди с глубоким декольте и кейп-накидкой.

Карла Бруни / Фото: Getty Images

Образ Бруни дополнила прической с локонами и макияжем с рубиново-блестящими тенями и бежевой помадой. Уши она украсила длинными серьгами с камнями в восточном стиле, шею – цепочкой с золотой подвеской с камнями и фиолетовой бахромой из бисера, а на руках были кольца с камнями.

Напомним, Карла Бруни приняла участие в грандиозном шоу Victoria's Secret. На подиум она вышла в черном корсете с кружевной отделкой, черных трусах и прозрачных черных лосинах. За ее спиной было что-то вроде импровизированных крыльев.

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