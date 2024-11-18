В платье цвета фисташки: Зои Салдана блистала перед камерами на престижной церемонии

Актриса выглядела элегантно, а ее платье было довольно оригинального дизайна, в сравнениями луками других гостей.

46-летняя звезда Зои Салдана посетила вручение премии Governors Awards - это ежегодное мероприятие, которое проводится Американской академией кинематографических искусств и наук (AMPAS) в Лос-Анджелесе.

Зои надела по такому случаю очаровательное мини-платье от бренда Saint Laurent. Ее наряд был без бретелек, его украшало много складок и элегантная лента ткани, которая была в виде драпировки. Также в тон наряда на шее актрисы был шлейф.

Платье Зои носила в сочетании с босоножками с ремешками и пряжками от Saint Laurent, черными капроновыми колготками и драгоценностями. Волосы актриса уложила в элегантную голливудскую волну, а также сделала маникюр винного оттенка.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

Церемонию посетило много звезд, но Зои сфотографировалась с Анной Кендрик, которая появилась в гламурном платье от Monique Lhuillier с пайетками и аппликацией в виде цветов.

Зои Салдана с Анной Кендрик / Фото: Associated Press

Также Салдана сфотографировалась с коллегами по фильму "Эмилия Перес" - Селеной Гомес и Карлой Гаскон. Селена надела платье с белым воротником от Ralph Lauren, а вот Карла была в наряде Saint Laurent, как и Зои.

Зои Салдана с Карлой Гаскон / Фото: Associated Press

Напомним, что премьера фильма "Эмилия Перес" состоялась и в Киеве. Мероприятие тогда посетили многие известные личности, среди которых была блогер Монро и певица Michelle Andrade - они озвучили эту картину.

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