В платье цвета фуксии: беременная Катя Осадчая показала яркий образ на отдыхе в Турции

Ведущая "Светской жизни" взяла с собой в отпуск немало стильных и красивых нарядов.
Катя Осадчая опубликовала в Instagram новые фотографии с отдыха в Турции. На этот раз ведущая продемонстрировала яркий аутфит.
Катя позировала на пляже, сидя на стуле, в длинном свободном платье цвета фуксии с рюшами на плечах, которое скрывало ее фигуру. Наряд она сочетала со светлыми балетками. Волосы звезда завязала в пучок.
Осадчая также сфотографировалась на белом диване в зоне для релакса.
Еще телезвезда показала красивый закат.
Напомним, вчера Катя похвасталась нежным луком в коротком белом платье на запах в черный горошек с рюшами из ее коллекции, которую она разработала в коллаборации с Андре Таном.
Читайте также: Битва купальников беременной Кати Осадчей: травяной с рюшами vs черный с вырезом