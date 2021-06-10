В платье цвета фуксии: беременная Катя Осадчая показала яркий образ на отдыхе в Турции

Ведущая "Светской жизни" взяла с собой в отпуск немало стильных и красивых нарядов.

Катя Осадчая опубликовала в Instagram новые фотографии с отдыха в Турции. На этот раз ведущая продемонстрировала яркий аутфит.

Катя позировала на пляже, сидя на стуле, в длинном свободном платье цвета фуксии с рюшами на плечах, которое скрывало ее фигуру. Наряд она сочетала со светлыми балетками. Волосы звезда завязала в пучок.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

Осадчая также сфотографировалась на белом диване в зоне для релакса.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

Еще телезвезда показала красивый закат.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

Напомним, вчера Катя похвасталась нежным луком в коротком белом платье на запах в черный горошек с рюшами из ее коллекции, которую она разработала в коллаборации с Андре Таном.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

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