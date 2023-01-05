В платье цвета фуксии и без белья: Аманда Холден блеснула сосками по дороге с работы

Радиоведущая вышла в свет в трикотажном наряде с обнаженными плечами и высоким разрезом.

Аманда Холден попала в объективы фотографов в Лондоне после эфира на утреннем шоу Heart Breakfast.

Ведущая была одета в трикотажное платье миди цвета фуксии, под которым отсутствовало белье. Наряд имел отворот, поэтому ее плечи были обнаженые, и высокий разрез, позволивший ей продемонстрировать стройные ноги. Сквозь тонкую ткань платья были видны соски Аманды.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Аутфит ведущая дополнила розовыми туфлями-лодочками и черной стеганной сумкой. Волосы звезда распустила и надела на лицо очки.

Напомним, Холден во время отдыха продемонстрировала стройную фигуру в красном и белом купальниках.

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