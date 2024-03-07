В платье цвета фуксии и красных туфлях: Сидни Суини под прицелом папарацци

26-летняя актриса в полупрозрачном наряде появилась на улицах Нью-Йорка.

Звезда романтической комедии "Люблю тебя ненавидеть" Сидни Суини попала в объективы папарацци в Нью-Йорке.

Блондинка, как всегда, выглядела очаровательно. Она была одета в молочное пальто с черными пуговицами и длинное полупрозрачное платье цвета фуксии у полоски. Аутфит Сидни дополнила красными лакированными туфлями-лодочками.

Сидни Суини / Фото: Getty Images

Суини сделала красивую укладку с локонами, надела черные очки, украсила уши серьгами с камнями, а руки – золотыми кольцами. Французский маникюр завершил лук актрисы.

Напомним, Сидни Суини в культовых гламурных трусах с камнями пришла на показ Miu Miu в Париже.

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