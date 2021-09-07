В платье цвета фуксии и свитшоте с комиксами: Анна Тринчер примерила луки из коллекции Andre Tan Easy

В платье цвета фуксии и свитшоте с комиксами: Анна Тринчер примерила луки из коллекции Andre Tan Easy

Певица и звезда соцсетей стала лицом новой коллекции для подростков от украинского дизайнера.

Бренд Andre Tan Kids развивается и растет вместе со своими потребителями. Одежда бренда подходит не только маленьким модникам, но и помогает самовыразиться требовательному поколению тинейджеров. Бренд Andre Tan Kids теперь переименован в — Andre Tan Easy.

"Когда моя дочь Соня в шесть лет заявила, что она уже не маленькая — я задумался над ее словами. Новое поколение Z и альфа уже не ассоциирует себя с ребенком, они мыслят гораздо старше. Одежда в наших магазинах Andre Tan Kids подходит для детей и тинейджеров до 15 лет, поэтому мы приняли решение переименовать бренд на — Andre Tan Easy! Это одежда, в которой можно жить и рассекать просторы города, утром пойти на занятия, а потом сходить на первое свидание", — рассказал Андре Тан.

Коллекция Andre Tan Easy/Пресс-служба

Будь ближе к своему ребенку, разделяй его настроение, уважай увлечения и говори с ним на одном языке. Мы подготовили новую коллекцию, и это ауф! (ред.кайф, круто)

Сделай апгрейд (ред. обновлять) осеннего гардероба, как это сделала Анна Тринчер – украинская певица и актриса, топовый тик-токер, мнению которой доверяют миллионы подростков.

Коллекция Andre Tan Easy/Пресс-служба

Аня Тринчер на изи (ред. легко, без труда) выбрала образы для учебы, прогулок и отдыха.

1. Белая рубашка с надписями и базовый сарафан – создадут лучший вейб (ред. атмосфера, настроение) для похода на учебу.

Коллекция Andre Tan Easy/Пресс-служба

2. Велюровый костюм с кроп-топом – это ЗОЖ во имя спорт-шик образа и наоборот. Отправляй ссылку на костюм прямо сегодня, пусть родители задонатят (ред.оплата).

Коллекция Andre Tan Easy/Пресс-служба

3. Платье цвета фуксии Федоры – трендовый цвет сезона осень-зима 21-22. Пышные рукава, с акцентным рюшем на линии плеча и резинка на подоле – все оценит ЛП (ред. лучшая подруга).

4.Свитшот с комиксами, где Кот Поролон расскажет о своих кошачьих приключениях и заставит рофлить (ред.громко смеяться) всю твою компанию. Сочетай свитшот с лосинами и грубыми ботинками.

Коллекция Andre Tan Easy/Пресс-служба

5. Мини-юбка с объемными карманами и летящими лентами в сочетании с укороченной курткой, не даст тебе возможности спокойно чилить (отдыхать) дома. Гуляй!

Коллекция Andre Tan Easy/Пресс-служба

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