В платье цвета фуксии и в золотом наряде: Тина Кароль продемонстрировала роскошные образы в фотосете для глянца

Тина Кароль снялась в стильной фотосессии для украинского журнала Vogue, которая состоялась на улицах Токио.

Перед объективом фотокамеры она продемонстрировала несколько роскошных образов из новой коллекции украинского бренда Lever Couture.

Тина Кароль/Фото Keiichiro Nakajima

Тина позировала в пышном полупрозрачном платье-сетке цвета фуксии с объемными рукавами, глубоким сексуальным вырезом и разрезом.

Тина Кароль/Фото Keiichiro Nakajima

Тина Кароль/Фото Keiichiro Nakajima

Артистка также предстала в эффектном золотом платье с пышными рукавами, высоким разрезом до бедра и шлейфом.

Тина Кароль/Фото Keiichiro Nakajima

Тина Кароль/Фото Keiichiro Nakajima

Продемонстрировала звезда и аутфит в легком серебряном полупрозрачном платье с пикантным декольте и разрезом. Сквозь тонкую ткань просвечивали сексуальные формы Кароль.

Тина Кароль/Фото Keiichiro Nakajima

Тина Кароль/Фото Keiichiro Nakajima

Наряды она скомбинировала с прозрачными босоножками на стойких каблуках.

Тина Кароль/Фото Keiichiro Nakajima

Образы Тина дополнила аккуратной прической и нежным макияжем. Позировала певица чувственно и грациозно.

Напомним, во время состоявшегося в Японии фэшн-шоу украинского бренда Lever Couture Кароль представила перформанс. Она исполнила песни из электронного мини-альбома LELEKA, созданного специально для этого модного показа.

Новую коллекцию дизайнер Lever Couture Леся Верлингьери разработала вместе с креативным директором Lady Gaga и французского Дома моды Mugler Николом Формикетти. В линейку вошло 23 лука. Они отражают связь между прошлым и настоящим, надеждой, семьей и культурным единством.

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