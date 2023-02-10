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В платье цвета фуксии: модель Девон Виндзор подчеркнула беременный живот ярким луком

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
85
Время на прочтение
1 мин
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В платье цвета фуксии: модель Девон Виндзор подчеркнула беременный живот ярким луком

Девон Виндзор / Фото: Getty Images

Супруга бизнесмена Джонатана Барбары и топ-модель Девон Виндзор беременна вторым ребенком.

28-летняя модель была запечатлена папарацци в Нью-Йорке. Знаменитость посетила Неделю моды. Девон была в трикотажном ярко-розовом платье в рубчик на тонких бретельках и с длинными рукавами и сочетала наряд с босоножками, усыпанными стразами на каблуках и такой же сумкой. Блондинка сделала укладку и вечерний макияж, выглядела прекрасно.

Девон Виндзор / © Getty Images
Девон Виндзор / Фото: Getty Images

В своем Instagram Девон показала больше кадров этого образа с разных ракурсов.

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А ранее демонстрировала другой образ в наряде цвета фуксии, но только без рукавов. Похоже, как и Ким Кардашьян, Девон уже готовится ко Дню Валентина.

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Напомним, у Девон Виндзор и ее мужа есть дочь Энзо Элоди Барбара, которая родилась 8 сентября 2021 года. Сейчас Девон находится на шестом месяце.

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Дата публикации
Просмотры
85
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