В платье цвета фуксии с бахромой: британская телезвезда похвасталась сексуальными формами

Хлоя Ферри в ярком наряде продемонстрировала фигуру "песочные часы".
Звезда реалити-шоу "Джорди Шор" и телеведущая - Хлоя Ферри – опубликовала в Instagram небольшую фотосессию своего нового гламурного и сексуального образа.
Красотка примерила обтягивающее платье цвета фуксии с разрезом, расшитом блестящей бахромой, и без рукавов.
Наряд идеально подчеркнул пышные и сексуальные формы Ферри, которые она продемонстрировала с разных ракурсов. Такому образу и тому, как он смотрится на такой фигуре, и сама Ким Кардашьян позавидует.
Не упустила Хлое возможности похвастаться и своей эффектной пятой точкой.
Наряд она сочетала с белыми босоножками, высоким пучком и насыщенным макияжем.
Ранее красотка похвасталась сексуальным бюстом в крошечном бикини.
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