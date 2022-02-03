В платье цвета фуксии с бахромой: британская телезвезда похвасталась сексуальными формами

В платье цвета фуксии с бахромой: британская телезвезда похвасталась сексуальными формами

Хлоя Ферри в ярком наряде продемонстрировала фигуру "песочные часы".

Звезда реалити-шоу "Джорди Шор" и телеведущая - Хлоя Ферри – опубликовала в Instagram небольшую фотосессию своего нового гламурного и сексуального образа.

Красотка примерила обтягивающее платье цвета фуксии с разрезом, расшитом блестящей бахромой, и без рукавов.

Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри

Наряд идеально подчеркнул пышные и сексуальные формы Ферри, которые она продемонстрировала с разных ракурсов. Такому образу и тому, как он смотрится на такой фигуре, и сама Ким Кардашьян позавидует.

Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри

Не упустила Хлое возможности похвастаться и своей эффектной пятой точкой.

Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри

Наряд она сочетала с белыми босоножками, высоким пучком и насыщенным макияжем.

Ранее красотка похвасталась сексуальным бюстом в крошечном бикини.

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