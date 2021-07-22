В платье цвета фуксии с разрезом: Джамала в роскошном образе позировала на природе

В платье цвета фуксии с разрезом: Джамала в роскошном образе позировала на природе

Артистка в ярком луке снялась в промо-ролике танцевального шоу.

Джамала стала участницей нового сезона шоу "Танцы со звездами". На днях певица приняла участие в съемках промо-ролика проекта. Для этого она выбрала красивый яркий аутфит.

Артистка предстала в длинном платье цвета фуксии с накидкой-рукавом с одной стороны.

Джамала / Instagram Джамалы

В зоне декольте была пикантная асимметричная шнуровка. Наряд также имел высокий разрез, который Джамале позволил продемонстрировать стройные ноги. Оно прекрасно развеивалось на ветру и это выглядело невероятно.

Джамала / Instagram Джамалы

Джамала / Instagram Джамалы

Лук звезды дополнила красивая прическа с локонами, нежный макияж и массивные серьги с камнями.

Джамала / Instagram Джамалы

Джамала / Instagram Джамалы

Вместе с ней в промо снимался другой участник шоу — Олег Михайлюта "Фагот".

Джамала и Фагот / Instagram Джамалы

"Что по танцам, Джа? Промо @ tanci1plus1 с сегодняшнего дня в эфире, настроение — драйвовое, градус волнения — растет с каждым днем. Такс, теперь важный вопрос: хотите ли вы следить за процессом? Поститься бэкстейдж со съемок? Что-то с внутренней кухни интересует? Должна собрать все ваши пожелания к старту тренировок", — написала под фотографиями певица.

Джамала / Instagram Джамалы

Кроме комплиментов о прекрасном образе, фолловеры отметили, что им очень интересно наблюдать за бэкстейджем съемок шоу.

Джа любит цвет фуксии. В наряде такого оттенка она посетила международный конкурс красоты для успешных женщин Mrs. Ukraine International 2021.

Джамала / Instagram Джамалы

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