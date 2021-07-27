В платье цвета фуксии: участница "Холостяка-11" посетила готический собор в Испании

Джессика Чеги в ярком образе гуляет по Пальма-де-Мальорке.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк-11" Джессика Чеги отдыхает сейчас в Испании, откуда делится с поклонниками в Instagram интересными фотографиями.

Джесс побывала на экскурсии в Пальмском соборе — это готический кафедральный собор епархии Мальорки, расположенный в городе Пальма-де-Мальорка. На его фоне девушка сфотографировалась.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

Одета Чеги была в платье цвета фуксии на тонких бретельках, которое сочетала с босоножками с прозрачными каблуками и зеленой сумкой с золотой цепочкой. Волосы ее были распущены, а на лице был легкий макияж.

"Счастливая", — лаконично подписала снимок Джессика.

Красавица продемонстрировала еще один яркий лук. Джесс позировала на фоне города в оранжевом костюме, который состоял из кроп-топа с длинными рукавами и длинной юбки с разрезом. На голове она завязала цветной платок с принтом. В руке держала вместительную сумку.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

Чеги показала также фото в розовом купальнике, продемонстрировав стройную фигуру.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

А другая участница проекта "Холостяк-11" - Юлия Бельченко "Зайка" - в это время вышла замуж за ведущего ЖЗЛ - Богдана Юсипчука. Молодожены показали фото со свадьбы.

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