В платье цвета фуксии: звезда фильма "10 причин моей ненависти" посетила модный показ в Нью-Йорке

Для выхода в свет она выбрала один из самых популярных оттенков 2022 года.
В Нью-Йорке стартовала Неделя моды и по этому случаю 41-летняя актриса Джулия Стайлз, хороша известна многим по романтической комедии 1999 года "10 причин моей ненависти", в которой сыграла с Хитом Леджером, посетила один из показов.
Джулия стала гостьей показ бренда Christian Siriano, который презентовал новую коллекцию осень-зима 2023.
Для гламурного светского мероприятия актриса выбрала очень яркий наряд - платье цвета фуксии довольно необычного дизайна, ведь на плечах у него были вырезы и отвороты.
Образ Джулия дополнила лаконичным макияжем с нежными румянами на щеках, волосы собрала в высокий хвост, а также обула черные мюли. Из украшений она предпочтение отдала золотым серьгам-кольцам и нескольким браслетам.
Среди гостей этого показа также была актриса Линдсей Лохан.
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