В платье цвета индиго: американская актриса похвасталась соблазнительной фигурой и декольте

Американская актриса Райан Дестини очаровала своим ярким образом на церемонии вручения наград Governors Awards, состоявшейся в The Ray Dolby Ballroom в Лос-Анджелесе.

Девушка предстала на ивенте в вечернем кутюрном платье макси цвета индиго от бренда Tony Ward, которое идеально подчеркнуло ее сексуальную фигуру. Наряд имел шлейф и лиф в форме ракушек, расшитых синими камнями, бисером и блестками, который привлекал внимание к ее пикантному декольте.

Райан Дестини / Фото: Associated Press

Аутфит Райан дополнила красивой прической с локонами, макияж с черными стрелками и нюдовым маникюром. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами, а руку – браслетом с бриллиантами.

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