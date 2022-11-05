В платье цвета индиго и с элегантными серьгами: красивый аутфит участницы "Холостяка-12" на церемонии роз

Состоялся второй выпуск 12-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк". На церемонии роз участницы проекта продемонстрировали эффектные образы.

Одной из самых эффектных была 37-летняя актриса Виктория Варлей. Она появилась на церемонии в длинном асимметричном платье цвета индиго. Аутфит девушка дополнила элегантными серьгами, браслетами и кольцами.

Виктория Варлей/Instagram

Ей сделали красивую прическу с локонами и макияж с красной помадой.

Виктория Варлей/Instagram

Напомним, а другая участница проекта – 24-летняя фотомодель Екатерина Лозовицкая – сияла на церемонии роз в красном блестящем платье по фигуре на бретельках и с драпировкой. Наряд имел высокий разрез, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги.

Читайте также: