Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
В платье цвета индиго с обнаженным животом: британская телезвезда примерила сексуальную обновку

В платье цвета индиго с обнаженным животом: британская телезвезда примерила сексуальную обновку

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
69
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В платье цвета индиго с обнаженным животом: британская телезвезда примерила сексуальную обновку

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Хлоя Ферри пополнила гардероб пикантным нарядом.

Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram новое фото, на котором похвасталась сексуальным аутфитом.

Знаменитость примеряла мини-платье цвета индиго с обнаженным животом. Грудь прикрывали две полоски наряда, которые соединялись серебряной брошью в виде бабочки. Обута она была в пластиковые босоножки на каблуках.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

В этом луке Ферри похвасталась и стройной фигурой, и красивыми ногами.

Хлоя сделала идеально ровную укладку и насыщенный макияж с акцентом на глазах.

Напомним, в прошлый раз Хлоя Ферри в розово-желтом бикини принимала солнечные ванны.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
69
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация