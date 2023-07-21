В платье цвета индиго с обнаженным животом: британская телезвезда примерила сексуальную обновку

Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram новое фото, на котором похвасталась сексуальным аутфитом.

Знаменитость примеряла мини-платье цвета индиго с обнаженным животом. Грудь прикрывали две полоски наряда, которые соединялись серебряной брошью в виде бабочки. Обута она была в пластиковые босоножки на каблуках.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

В этом луке Ферри похвасталась и стройной фигурой, и красивыми ногами.

Хлоя сделала идеально ровную укладку и насыщенный макияж с акцентом на глазах.

Напомним, в прошлый раз Хлоя Ферри в розово-желтом бикини принимала солнечные ванны.

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