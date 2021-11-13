В платье цвета индиго с пикантным декольте: "Холостячка" Злата Огневич на церемонии роз

В платье цвета индиго с пикантным декольте: "Холостячка" Злата Огневич на церемонии роз

Певица предстала перед мужчинами в красивом аутфите.

Состоялся девятый выпуск романтического реалити-шоу "Холостячка-2". На ответственной церемонии роз главная героиня проекта Злата Огневич удивила своим решением – оставила в шоу всех четырех мужчин. В следующем выпуске они познакомят Злату со своими близкими.

Злата Огневич/Скрин видео

На церемонии роз Огневич выглядела прекрасно. Она появилась в длинном атласном платье цвета индиго на тонких бретельках и с пикантным декольте.

Злата Огневич/Скрин видео

Злата Огневич/Скрин видео

Аутфит певица дополнила высокой прической — пучком с плетением на макушке головы с выпущенными спереди прядями и вечерним макияжем с черными стрелками.

Злата Огневич/Скрин видео

Ее шею украшала деликатная цепочка, а уши – длинные серьги. Артистка выглядела изысканно.

Злата Огневич/Скрин видео

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