В платье цвета индиго с высоким разрезом: участница "Холостяка-12" продемонстрировала стройные ноги

Продолжаем рассматривать образы участниц из первого выпуска 12-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк". Девушки знакомились с главным героем проекта – 32-летним бизнесменом Алексом Топольским.

Выглядела эффектно и 23-летний финансовый аналитик – Алина Ершова. Девушка выбрала для своего появления на реалити-шоу обтягивающее асимметричное платье цвета индиго с драпировкой на животе. Наряд имел высокий разрез, который позволил ей продемонстрировать свои стройные ноги.

Алина Ершова/Instagram

Платье Алина скомбинировала с прозрачными пластиковыми туфлями с черными носками.

Укладка с прикорневым объемом, макияж с акцентом на глазах и длинные серьги завершили элегантный аутфит девушки.

Алина Ершова/Instagram

Алина Ершова/Instagram

Кстати, а другая участница "Холостяка-12" — нутрициолог Анастасия — предстала перед холостяком в сексуальном образе lady in red. На ней было элегантное красное платье по фигуре с соблазнительным декольте, обнаженными плечами и высоким разрезом.

Читайте также: