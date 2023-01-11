В платье цвета латте из последней коллекции Алессандро Микеле: звезда "Уэнздей" на "Золотом глобусе"

20-летняя Дженна Ортега, прославившаяся на весь мир благодаря своей роли в сериале “Уэнздей” посетила юбилейную 80-ю церемонию “Золотой глобус”, которая прошла в Лос-Анджелесе. В этом году юная звезда была среди номинантов, но, к сожалению, не получила желанную золотую статуэтку.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

На мероприятии Дженна появилась в красивом платье цвета латте от бренда Gucci из коллекции вена-лето 2023. Этот наряд был представлен в последнем показе креативного директора бренда Алессандро Микеле Twinsburg, который недавно покинул этот пост.

Платье имело широкие расклешенные рукава, длинный шлейф и полностью было плиссированным. Также у наряда было глубокое декольте. а вот под грудью его украшало переплетение из ткани.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Образ Ортега дополнила красивым маникюром в цвет наряда, насыщенным макияжем глаз, укладкой, а также множеством украшений с бриллиантами и серебристыми босоножками на высокой платформе.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

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