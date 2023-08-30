В платье цвета металлик и бриллиантовом колье: Тони Гаррн сияла на открытии Венецианского кинофестиваля

Сегодня, 30 августа, на острове Лидо стартовал юбилейный 80-й Венецианский кинофестиваль, который продлится до 9 сентября. Из-за забастовки сценаристов и актеров Голливуда кинофестиваль будет не таким, как всегда, ведь на нем мы не увидим многих известных звезд. Тем не менее, праздник кино состоится и на красной дорожке будут появляться знаменитые красавицы.

К примеру, на открытие кинофестиваля приехала Тони Гаррн. Перед публикой модель предстала в эффектном аутфите.

На Тони было вечернее платье макси цвета металлик без бретелек от бренда Alberta Ferretti. Наряд был украшен геометрическими пайетками, мерцающими от вспышек фотокамер.

Тони Гаррн / Фото: Associated Press

На шее у модели было красивое бриллиантовое колье, а на руке – кольцо с большим бриллиантом. Волосы Гаррн собрала в низкий пучок, выпустив спереди пряди. Макияж в естественных оттенках завершил вечерний образ Тони.

Тони Гаррн / Фото: Associated Press

Гаррн пришла посмотреть фильм итальянского режиссера Эдоардо Де Анджелиса "Командир", который открывал фестиваль. Главную роль в нем сыграл Пьер Франческо Фавино.

События фильма происходит в 1940 году, во время Второй мировой войны. Главный герой Сальваторе Тодаро – капитан итальянской подлодки – во время плавания в Атлантике натыкается на вооруженное торговое судно, которое плыло без света и тонуло. Тодаро, руководствуясь морскими правилами, решает спасти бельгийцев с этого судна и планирует их высадить в ближайшей безопасной гавани. Чтобы освободить для них место на борту подлодки, он вынужден три дня плавать поверхностью воды, подвергая опасности своих людей.

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