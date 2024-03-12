В платье цвета металлик и с цветами на декольте: эффектная Джессика Альба с мужем появилась на вечеринке

Джессика Альба вместе со своим мужем Кэшем Уореном посетила послеоскаровскую вечеринку Vanity Fair в Беверли-Хиллз.

Джессика Альба / Фото: Associated Press

Актриса сияла там в эффектном платье цвета металлик со стразами от бренда Tamara Ralph, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру.

Джессика Альба / Фото: Associated Press

Наряд имел обнаженные плечи и соблазнительное декольте, украшенное объемными серебряными цветами. Два цветка также были с одной стороны на бедре.

У нее была красивая прическа с локонами, нежный макияж и французский маникюр с акцентным серебряным цветом.

Джессика Альба / Фото: Associated Press

Аутфит Джесс дополнила бриллиантовыми серьгами от Rahaminov, кольцом, молочным клатчем Tyler Ellis и босоножками цвета металлик.

Уорен был одет в классический черный смокинг, белую рубашку и черную бабочку.

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