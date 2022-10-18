В платье цвета металлик с пикантным декольте: эффектный аутфит Ким Кардашьян

Звезда реалити обожает хвастаться своими новыми луками.
Ким Кардашьян продемонстрировала фолловерам в Instagram свой эффектный аутфит. На снимках звезда реалити появилась в платье цвета металлик от одного из любимых брендов Rick Owens. Наряд имел пикантное декольте и обнаженные плечи.
Лук Ким дополнила накидкой такого же цвета, которую опустила ниже локтей. На руках у нее были парные широкие браслеты.
Знаменитость сделала себе волнистую укладку и насыщенный макияж с нюдовой помадой на губах.
Напомним, в прошлый раз Кардашьян сходила на баскетбольный матч в образе от Balenciaga. На ней были черные спортивные штаны, водолазка с перчатками, остроносые ботинки и очки.
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