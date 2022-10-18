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В платье цвета металлик с пикантным декольте: эффектный аутфит Ким Кардашьян

В платье цвета металлик с пикантным декольте: эффектный аутфит Ким Кардашьян

Дата публикации
Просмотры
637
Время на прочтение
1 мин
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В платье цвета металлик с пикантным декольте: эффектный аутфит Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Звезда реалити обожает хвастаться своими новыми луками.

Ким Кардашьян продемонстрировала фолловерам в Instagram свой эффектный аутфит. На снимках звезда реалити появилась в платье цвета металлик от одного из любимых брендов Rick Owens. Наряд имел пикантное декольте и обнаженные плечи.

Лук Ким дополнила накидкой такого же цвета, которую опустила ниже локтей. На руках у нее были парные широкие браслеты.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Знаменитость сделала себе волнистую укладку и насыщенный макияж с нюдовой помадой на губах.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Напомним, в прошлый раз Кардашьян сходила на баскетбольный матч в образе от Balenciaga. На ней были черные спортивные штаны, водолазка с перчатками, остроносые ботинки и очки.

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Дата публикации
Просмотры
637
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