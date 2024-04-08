В платье цвета пудры: племянница Джулии Робертс вышла на красную дорожку в красивом наряде

33-летняя актриса Эмма Робертс, которая является племянницей оскароносной звезды Джулии Робертс, посетила церемонию вручения наград Country Music Television, которая состоялась в Техасе. На этом мероприятии она появилась в нежно-розовом платье, оттенок которого напоминал цвет пудры.

Этот наряд был от Модного дома Dolce & Gabbana, а сочетала она его с серьгами от Irene Neuwirth в виде сердец.

Что касается самого платья, то его дизайн был очень романтичным, поскольку верхняя часть платья была полностью украшена мелкой драпировкой, также у наряда были широкие бретельки, одну из которых актриса носила спустив. Юбка у платья была немного прозрачной, из-за чего из-под нее были видны плотные розовые трусы-шорты. Завершали лук Эммы туфли на платформе.

Эмма Робертс / Фото: Getty Images

Традиционно на ковровую дорожку этой премии в области кантри-музыки вышли популярные в США исполнители жанра, а также ряд знаменитостей с мировым именем. Поэтому кроме Робертс церемонию также посетили актриса Джейн Сеймур и муж Николь Кидман - певец Кит Урбан. А пока Эмма демонстрировала наряд Dolce & Gabbana перед фотографами в Техасе, Модный дом провел в Милане вечеринку для знаменитостей, на которой в полностью прозрачных платьях появились актриса Деми Мур и бывшая звезда бренда Victoria's Secret модель Рози Хантингтон-Уайтли.

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