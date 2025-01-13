В платье цвета пыльной розы: Ребел Уилсон посетила мероприятие со своей женой Рамоной

Они практически неразлучны и часто ходят вместе на светские тусовки.
Комедийная актриса Ребел Уилсон проводит сейчас время в Австралии со своей женой Рамоной Агрумой. Пара вместе посетила ужин Set in Style, который прошел в первый день Открытого чемпионата Австралии по теннису 2025 года в Мельбурне.
На это мероприятие актриса пришла в миди платье оттенка пыльной розы, с опущенной линией плеча и поясом. Этот наряд украшала рюша на декольте, а также плиссировка на юбке. Носила Ребел платье белой обувью и дополнила высокой прической.
Ее жена Рамона отдала предпочтение молочному платью в цветочный акварельный принт, короткими рукавами и отделкой из стразов. Она тоже собрала волосы в высокую прическу и обула туфли на каблуках.
Напомним, что поженились они в Италии - обменялись брачными обетами на острове Сардиния 28 сентября. К слову, Ребел раскрыла роман с Рамоной в июне 2022 года, когда публично сделала каминг-аут. Уже в начале ноября того же года у пары родилась дочь с помощью суррогатного материнства.
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