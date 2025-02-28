Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В платье цвета айвори и бриллиантах: роскошная Кэндис Свэйнпоул сходила в оперу

В платье цвета айвори и бриллиантах: роскошная Кэндис Свэйнпоул сходила в оперу

Кэндис Свэйнпоул / Фото: Getty Images

36-летняя супермодель Кэндис Свэйнпоул посетила Венский оперный бал в Вене.

Бывшая "ангел" бельевого бренда Victoria's Secret приехала в Венскую государственную оперу в роскошном макси-платье цвета айвори с кейп-накидкой и босоножках на каблуках. У нее были собраны в низкий пучок волосы, на шее был драгоценный чокер, а на лице легкий макияж с блестящими тенями на веках и блеск на губах.

Также Свэйнпоул дополнила свой образ несколькими браслетами с бриллиантами и несколькими кольцами, и сделала нежный маникюр в светлом оттенке. Кэндис позировала перед камерами фотографов и выглядела роскошно.

Кэндис Свэйнпоул / © Getty Images
Кэндис Свэйнпоул / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы показывали, как Кэндис снималась в фотосессии со своими подросшими сыновьями на улицах Нью-Йорка.

Читайте также:

Экзотика к Масленице! Готовим Кокосовые блины по рецепту Валентины Хамайко

Экзотика к Масленице! Готовим Кокосовые блины по рецепту Валентины Хамайко

Похожие темы:

Следующая публикация