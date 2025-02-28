В платье цвета айвори и бриллиантах: роскошная Кэндис Свэйнпоул сходила в оперу

Бывшая "ангел" бельевого бренда Victoria's Secret приехала в Венскую государственную оперу в роскошном макси-платье цвета айвори с кейп-накидкой и босоножках на каблуках. У нее были собраны в низкий пучок волосы, на шее был драгоценный чокер, а на лице легкий макияж с блестящими тенями на веках и блеск на губах.

Также Свэйнпоул дополнила свой образ несколькими браслетами с бриллиантами и несколькими кольцами, и сделала нежный маникюр в светлом оттенке. Кэндис позировала перед камерами фотографов и выглядела роскошно.

Кэндис Свэйнпоул / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы показывали, как Кэндис снималась в фотосессии со своими подросшими сыновьями на улицах Нью-Йорка.

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