В платье цвета шоколада: скандинавская модель Фрида Аасен на Неделе моды

Модель появилась на нескольких фэшн-мероприятиях в Италии.
29-летняя скандинавская красавица Фрида Аасен посетила Неделю моды в Милане. Она появилась на мероприятии The Vogue Italia 60th Anniversary X Ray-Ban в Vesta Fiori Chiari, для которого выбрала эффектном мини-платье шоколадного оттенка.
У наряда было много складок и прозрачные рукава. Декольте у платья выполнено асимметрично.
Образ Фрида дополнила солнцезащитными очками от Ray-Ban, а также оригинальными босоножками с ремешками-пружинами, которые выполнены из змеиной кожи. Волосы Фрида собрала.
Затем Аасен появилась на показе бренда Max Mara, который также проходил в рамках Недели моды. На подиуме публике была представлена коллекция весна-лето 2025. Фрида на мероприятие надела лаконичный наряд, в котором сочетала пудровый и бежевый оттенки.
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