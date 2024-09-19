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В платье цвета шоколада: скандинавская модель Фрида Аасен на Неделе моды

В платье цвета шоколада: скандинавская модель Фрида Аасен на Неделе моды

Фрида Аасен / Фото: Getty Images

Модель появилась на нескольких фэшн-мероприятиях в Италии.

29-летняя скандинавская красавица Фрида Аасен посетила Неделю моды в Милане. Она появилась на мероприятии The Vogue Italia 60th Anniversary X Ray-Ban в Vesta Fiori Chiari, для которого выбрала эффектном мини-платье шоколадного оттенка.

У наряда было много складок и прозрачные рукава. Декольте у платья выполнено асимметрично.

Образ Фрида дополнила солнцезащитными очками от Ray-Ban, а также оригинальными босоножками с ремешками-пружинами, которые выполнены из змеиной кожи. Волосы Фрида собрала.

Фрида Аасен / © Getty Images
Фрида Аасен / Фото: Getty Images

Затем Аасен появилась на показе бренда Max Mara, который также проходил в рамках Недели моды. На подиуме публике была представлена коллекция весна-лето 2025. Фрида на мероприятие надела лаконичный наряд, в котором сочетала пудровый и бежевый оттенки.

Фрида Аасен / © Getty Images
Фрида Аасен / Фото: Getty Images

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