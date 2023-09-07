В платье цвета сирени с вышивкой бисером: королева красоты сияла на красной дорожке в Венеции

На красной дорожке кинофестиваля в Венеции появилась и 29-летняя колумбийская модель, актриса и обладательница титула "Мисс Колумбия-2014" Ариадна Гутьеррес. Девушка очаровала своим роскошным образом и нарядом цвета сирени.

У платья Ариадны не было бретелек, оно идеально сидело на ее фигуре и было подчеркнуто тонким ремешком. Также у платья было ассиметричное декольте и гламурная вышивка серебристым и фиолетовым бисером.

Образ модель дополнила украшениями с бриллиантами и изумрудами, а также латте-макияжем. Волосы у нее были уложены в высокую прическу.

Ариадна Гутьеррес / Фото: Getty Images

Прославилась Ариадна на весь мир скандальным конкурсом красоты "Мисс Вселенная-2015", поскольку у нее на нем отобрали корону. Дело в том, что тогда девушка вышла в финал вместе с Пиа Вуртцбах из Филиппин, но ведущий Стив Харви неправильно прочитал карточку и назвал имя Ариадны.

Ариадна Гутьеррес / Фото: Associated Press

На девушку надели корону, ленты и вручили цветы, но затем ведущий понял ошибку, вышел на сцену и объявил всем, что ошибся. Так с Ариадны на сцене все сняли и надели на филиппинку.

Ариадна Гутьеррес и Пиа Вуртцбах / Фото: Associated Press

Пиа Вуртцбах / Фото: Associated Press

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