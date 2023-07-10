В платье цвета спелой сливы: Ким Кардашьян произвела фурор роскошным нарядом на фэшн-шоу

Звезда была одной из почетных гостей шоу.

Звезда реалити и основательница бельевого бренда SKIMS - 42-летняя Ким Кардашьян - появилась среди гостей показа Модного дома Dolce & Gabbana Alta Moda, который прошел в Италии, а точнее в регионе Апулия.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Снимками из мероприятия знаменитость поделилась на своей странице Instagram.

На Ким было роскошное платье на запах цвета спелой сливы с длинным асимметричным шлейфом - спереди оно было значительно короче и имело разрез. Наряд она носила с черным корсетом, который иногда выглядывал из-под платья, поскольку плечи наряды были опущены.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Образ звезда реалити дополнила роскошным массивным украшением на шее с огромным фиолетовым камнем, а также сетчатыми перчатками и прозрачными туфлями.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Волосы Ким собрали в прическу с пробором, а на лице у нее был макияж в ее любимой коричневой гамме.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Компанию на показе звезде составила ее мать Крис Дженнер. А то что Instagram-дива посетила это шоу - не удивило, ведь еще в прошлом году вместе с Dolce & Gabbana она создала собственную коллекцию.

Ким Кардашьян и Крис Дженнер / Фото: Instagram Ким Кардашьян

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